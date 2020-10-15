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Станислав Черчесов: «Согласен, что сборная провела два разных тайма»

00:54
Станислав Черчесов. Фото УЕФА
Станислав Черчесов. Фото УЕФА
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча Лиги наций против Венгрии (0:0) отметил, что команда провела два разных тайма. Также он добавил, что замены усилили атаку.

— Мы настраивались на победу в домашнем матче, но не реализовали те моменты, которые создали, — сказал Черчесов. — В первом тайме минут 15-20 мы входили в игру, поэтому не создавали остроты, а в конце тайма начали перехватывать инициативу. У нас были хорошие подходы, но последней передачи не хватило. Второй тайм прошел под нашу диктовку — достаточно моментов создали, но не забили.

— Согласны, что команда провела два разных тайма?

— В какой-то степени согласен. Пока венгры были свежи, они оказывали сопротивление. Они были хорошо организованы, выходили из обороны. А во втором тайме мы перехватили инициативу и физически выглядели лучше. Замены усилили нашу атаку. (Гоша Чернов)

Россия — Венгрия

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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