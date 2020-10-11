Россия поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА. Но усложнила задачу попадания во вторую корзину жеребьевки отбора ЧМ-2022
Сборная России упустила шанс обойти Турцию в рейтинге национальных сборных ФИФА после ничьей с этим соперником в домашнем матче Лиги наций (1:1). Тем не менее, номинально позиция России чуть улучшилась — она снова обошла Словакию, проигравшую в Шотландии, и поднялась на 19-е место среди европейских команд.
Таким образом, Россия на данный момент сохраняет место во втором десятке европейского рейтинга. Это дает право посева во второй корзине на предстоящей в ноябре жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.
России пока везет — большинство ее конкурентов в этой гонке (помимо турок и словаков, это сборные Сербии, Ирландии, Северной Ирландии, Румынии и Исландии) не смогли набрать очки в воскресенье. Пока Россия опережает идущую на 21-м месте Ирландию лишь на 5 очков — это чисто номинальный перевес, которого можно лишиться после любой осечки (в каждом матче Лиги наций разыгрывается 15 рейтинговых очков). Таким образом, у сборной России после двух матчей без побед уже почти нет права на дальнейшие ошибки.
Ближайший соперник России — сборная Венгрии — в этой гонке не участвует. Однако у нее своя цель — удержаться в третьей корзине европейского посева, а также составить России конкуренцию в борьбе за первое место в группе Лиги наций. (Юрий Плохотниченко)
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