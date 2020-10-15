Прядкин позитивно оценил итоги октябрьского сбора национальной команды

Президент РПЛ, вице-президент РФС Сергей Прядкин прокомментировал итоги прошедших матчей сборной России. 8 октября команда Станислава Черчесова уступила Швеции в товарищеском матче (1:2), 11-го сыграла вничью с Турцией (1:1), а вчера — с Венгрией (0:0).

— Оцениваю результат позитивно, — заявил Прядкин. — Турция и Венгрия — очень хорошие команды. В параллельном матче нашей группы между сербами и турками была зафиксирована ничья, у нас очень ровный квартет. Мы сохранили лидерство и будем надеяться на хорошие выездные матчи в ноябре. (Севастиан Терлецкий)