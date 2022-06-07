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Сегодня, 18:42

Полиция арестовала семерых болельщиков сборной Англии перед матчем Лиги наций против Германии

Иван Шитик
Корреспондент
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Семеро болельщиков сборной Англии были арестованы в Мюнхене в преддверии матча группового этапа Лиги наций с Германией, сообщает BBC.

Отмечается, что задержанные скандировали антинемецкие кричалки и пели песни, посвященные Второй мировой войне.

Также зафиксированы нарушения общественного порядка, оскорбления и нападение на сотрудника полиции, демонстрации нацистского приветствия и хранение пиротехники.

Матч Германия — Англия состоится сегодня, 7 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало — 21.45 (мск).

Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
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