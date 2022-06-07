Полиция арестовала семерых болельщиков сборной Англии перед матчем Лиги наций против Германии

Семеро болельщиков сборной Англии были арестованы в Мюнхене в преддверии матча группового этапа Лиги наций с Германией, сообщает BBC.

Отмечается, что задержанные скандировали антинемецкие кричалки и пели песни, посвященные Второй мировой войне.

Также зафиксированы нарушения общественного порядка, оскорбления и нападение на сотрудника полиции, демонстрации нацистского приветствия и хранение пиротехники.

Матч Германия — Англия состоится сегодня, 7 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало — 21.45 (мск).