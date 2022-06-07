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Сегодня, 20:35

Германия — Англия: смотреть прямую трансляцию матча Лиги наций

7 июня Германия и Англия сыграют в Лиге наций
Галина Глазко
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Гарет Саутгейт.
Фото Reuters

Во вторник, 7 июня, сборная Германии сыграет с командой Англии в матче группы 3 Лиги наций A. Встреча пройдет на «Альянц арене» в Мюнхене (Германия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Окко Спорт. Она начнется в 21.30 (мск).

4 июня немецкая команда сыграла вничью с Италией (1:1), а Венгрия в этот же день победила англичан (1:0).

В последних пяти личных встречах между Германией и Англией по две победы одержала каждая сборная, еще одна встреча завершилась ничьей.

Лига наций A. Группа 3
07 июн, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
Англия
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
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