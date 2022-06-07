Германия — Англия: смотреть прямую трансляцию матча Лиги наций
7 июня Германия и Англия сыграют в Лиге наций
Во вторник, 7 июня, сборная Германии сыграет с командой Англии в матче группы 3 Лиги наций A. Встреча пройдет на «Альянц арене» в Мюнхене (Германия). Начало — в 21.45 по московскому времени.
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Окко Спорт. Она начнется в 21.30 (мск).
4 июня немецкая команда сыграла вничью с Италией (1:1), а Венгрия в этот же день победила англичан (1:0).
В последних пяти личных встречах между Германией и Англией по две победы одержала каждая сборная, еще одна встреча завершилась ничьей.
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