Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал поражение от Португалии в Лиге наций

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал поражение от Португалии в матче второго тура Лиги наций (0:4).

«Прошлой осенью мы хорошо выступали. Сейчас мы столкнулись с неудачами в Лиге наций, но мы пытаемся дать возможность каждому игроку проявить себя. Нам предстоит два домашних матча. В матче с Португалией был не наш вечер, мы должны это принять. Нам придется играть лучше в следующих матчах», — цитирует Якина официальный сайт UEFA.

Сборная Швейцарии проиграла два гостевых матча в Лиге наций: Чехии (1:2) и Португалии (0:4).

9 июня команда Якина сыграет дома против сборной Испании в третьем туре Лиги наций. Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.