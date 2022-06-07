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Сегодня, 18:08

Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал поражение от Португалии в Лиге наций

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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал поражение от Португалии в матче второго тура Лиги наций (0:4).

«Прошлой осенью мы хорошо выступали. Сейчас мы столкнулись с неудачами в Лиге наций, но мы пытаемся дать возможность каждому игроку проявить себя. Нам предстоит два домашних матча. В матче с Португалией был не наш вечер, мы должны это принять. Нам придется играть лучше в следующих матчах», — цитирует Якина официальный сайт UEFA.

Сборная Швейцарии проиграла два гостевых матча в Лиге наций: Чехии (1:2) и Португалии (0:4).

9 июня команда Якина сыграет дома против сборной Испании в третьем туре Лиги наций. Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.

Источник: https://www.uefa.com/uefanationsleague/news/0276-1554c409c500-77d51f7a11fc-1000--switzerland-vs-spain-nations-league-preview-where-to-watch-pred/
Мурат Якин
Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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