Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

«Если запись есть, то вы сами все поймете». Погба — о перерыве в матче с Бельгией

Погба не стал рассказывать, что было в раздевалке сборной Франции в перерыве матча с Бельгией
02:13
Теги:

Полузащитник сборной Франции Поль Погба после победы над Бельгией (3:2) в Лиге наций не стал рассказывать о том, что было сказано в перерыве матча. После первой половины бельгийцы выигрывали со счетом 2:0.

«Потерпите. Увидите все это в видеозаписи, если ее сделали. Надеюсь, что в воскресенье победим, и вот тогда увидите, что мы чувствовали. Эту энергетику я объяснить не могу. Думаю, что если запись есть, то вы сами все поймете», — цитирует пресс-служба УЕФА Погба.

В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.

Бельгия — Франция

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030759--belgium-vs-france/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Завтра ФХР назовет имена первых трех игроков сборной на Олимпиаду. Мы знаем, кто это должен быть
0