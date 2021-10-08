Полузащитник сборной Франции Поль Погба после победы над Бельгией (3:2) в Лиге наций не стал рассказывать о том, что было сказано в перерыве матча. После первой половины бельгийцы выигрывали со счетом 2:0.

«Потерпите. Увидите все это в видеозаписи, если ее сделали. Надеюсь, что в воскресенье победим, и вот тогда увидите, что мы чувствовали. Эту энергетику я объяснить не могу. Думаю, что если запись есть, то вы сами все поймете», — цитирует пресс-служба УЕФА Погба.

В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.