«Если запись есть, то вы сами все поймете». Погба — о перерыве в матче с Бельгией
Погба не стал рассказывать, что было в раздевалке сборной Франции в перерыве матча с Бельгией
02:13
Полузащитник сборной Франции Поль Погба после победы над Бельгией (3:2) в Лиге наций не стал рассказывать о том, что было сказано в перерыве матча. После первой половины бельгийцы выигрывали со счетом 2:0.
«Потерпите. Увидите все это в видеозаписи, если ее сделали. Надеюсь, что в воскресенье победим, и вот тогда увидите, что мы чувствовали. Эту энергетику я объяснить не могу. Думаю, что если запись есть, то вы сами все поймете», — цитирует пресс-служба УЕФА Погба.
В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030759--belgium-vs-france/
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