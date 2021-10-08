Куртуа о поражении сборной Бельгии в матче с Францией: «Это какой-то отстой»

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Лиги наций со сборной Франции (2:3).

«Это просто-напросто какой-то отстой... Я расстроен, разочарован, - цитирует вратаря сайт УЕФА. - Ведя со счетом 2:0, нельзя упускать преимущество даже против такого соперника, как сборная Франции. Но мы сами его отдаем.

Нет, нельзя сказать, что мы чересчур расслабились в перерыве. Мы начали играть с той же интенсивностью. Но то, что нам удавалось до перерыва, затем уже совсем не так получалось. Не чувствовали мяч».

В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.