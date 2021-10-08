«На поле все это смотрелось, как боксерский поединок». Льорис доволен победой над Бельгией

Капитан сборной Франции Уго Льорис после победы над Бельгией (3:2) в полуфинале Лиги наций признался, что гордится своей командой.

«Очень горжусь нашей сегодняшней командной игрой. Хоть нам и нужно кое в чем исправляться, это была великолепная игра против великолепных соперников. Все происшедшее в ней только сделало ее еще увлекательнее. К перерыву мы уступали с разницей в два мяча, но то, как отыгрались, было впечатляюще. На поле все это смотрелось, как боксерский поединок. Ощущали, что чаша весов может качнуться в любую сторону. Психологически мы были очень сильны, и осознавать это просто прекрасно.

На протяжении нескольких месяцев мы не могли найти свою наилучшую игру, и вот сегодня этого добились. Это придаст команде уверенности. Последние месяцы нас подстерегали неудачи, но взлеты и падения — это часть футбола. Положительным моментом стало то, как команда сегодня на все отреагировала", — цитирует пресс-служба УЕФА Льориса.

В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.