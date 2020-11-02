Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

«Подскажем, как исправить просчеты». Черчесов — о вызове Сафонова

17:20
Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции заявил, что тренерский штаб национальной команды подскажет голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову, как исправить ошибки.

— Моя оценка всегда трезвая и спокойная. Есть хвалебные отзывы всегда, а есть критические. Мы смотрим спокойно, аналитически. Пообщаемся, анализ сделаем. И поймем причины определенных просчетов. Подскажем, как их исправлять. (Наталья Юрина)

В нынешнем сезоне РПЛ 21-летний вратарь провел 12 матчей, в которых пропустил 15 мячей.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3487
Все опросы
Сборная России станет первой в своей группе Лиги наций?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир