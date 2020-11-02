Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции заявил, что тренерский штаб национальной команды подскажет голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову, как исправить ошибки.

— Моя оценка всегда трезвая и спокойная. Есть хвалебные отзывы всегда, а есть критические. Мы смотрим спокойно, аналитически. Пообщаемся, анализ сделаем. И поймем причины определенных просчетов. Подскажем, как их исправлять. (Наталья Юрина)

В нынешнем сезоне РПЛ 21-летний вратарь провел 12 матчей, в которых пропустил 15 мячей.