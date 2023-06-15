Пашалич — о победе над Нидерландами: «Феноменально»

Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич прокомментировал победу над Нидерландами (4:2 д.в.) в полуфинале Лиги наций.

«Феноменально. Очередная историческая победа. Мы гордились уже тем, что вышли в этот турнир. Это уже был большой успех, но мы хотели большего и сделали это. Один шаг позади, и теперь нас ждет финал. Конечно, сейчас мы хотим золота.

Когда мы пропустили на последних секундах, и счет стал 2:2, мы немного запаниковали. Прийти в себя было непросто. Но мы вновь показали свой невероятный характер и вернулись в игру даже более сильными», — цитирует пресс-служба УЕФА Пашалича.

Сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций, где сыграет с победителем матча между сборными Испании и Италии. Проигравшая команда сыграет с Нидерландами в матче за третье место.