Нидерланды ушли от поражения в матче с Польшей. В добавленное время Депай не забил пенальти

Нидерланды сыграли вничью с Польшей в матче Лиги наций

Сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Польши в матче группового этапа Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Голландцы уступали по ходу матча со счетом 0:2, но смогли сравнять счет. Более того, в самой концовке встречи хозяева поля получили права на пенальти, но Мемфис Депай допустил промах.

Нидерланды набрали 7 очков и занимают первое место в группе 4. Польша осталась на третьей строчке (4 очка).