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Нидерланды ушли от поражения в матче с Польшей. В добавленное время Депай не забил пенальти

Нидерланды сыграли вничью с Польшей в матче Лиги наций
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
11 июня. Нидерланды — Польша — 2:2.
Фото Reuters

Сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Польши в матче группового этапа Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Голландцы уступали по ходу матча со счетом 0:2, но смогли сравнять счет. Более того, в самой концовке встречи хозяева поля получили права на пенальти, но Мемфис Депай допустил промах.

Нидерланды набрали 7 очков и занимают первое место в группе 4. Польша осталась на третьей строчке (4 очка).

Лига наций A. Группа 4
11 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Нидерланды
2:2
Польша
Голы
Кэш, 18 (0:1), Зелиньски, 49 (0:2), Классен, 51 (1:2), Дюмфрис, 54 (2:2)
Нереализованный пенальти
Депай 90
Нидерланды
Флеккен Аке де Врей Блинд Дюмфрис Тимбер (Тезе, 64) Классен (Копмайнерс, 64) де Йонг Бергвайн (Вегхорст, 77) Депай Бергхайс (Гакпо, 64)
Польша
Скорупски Кэш Кивер Беднарек Берешиньски Гуральски (Журковски, 58) Франковски (Глик, 84) Крыховяк Зелиньски Залевски Пентек
Предупреждения
Бергхайс 59’, Бергвайн 63’, де Йонг 86’  -  Крыховяк 16’, Беднарек 20’, Скорупски 63’, Зелиньски 83’, Журковски 86’

Мемфис Депай
Лига наций УЕФА
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Польши по футболу
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