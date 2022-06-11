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Сегодня, 23:39

Германия в гостях сыграла вничью с Венгрией

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
11 июня. Венгрия — Германия — 1:1.
Фото Reuters

Германия в гостях сыграла вничью с Венгрией в матче группового этапа Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте матча: отличился защитник Жолт Надь.

Однако еще в первом тайме немцы выравняли положение: автором гола стал полузащитник Йонс Хофманн.

Венгрия набрала 4 очка и занимает второе место в группе. Германия расположилась на третьей строчке (3 очка).

В другом матче этого квартета Англия и Италия также сыграли вничью — 0:0.

Лига наций A. Группа 3
11 июн, 21:45. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
1:1
Германия
Голы
Надь, 6 (1:0), Хофманн, 9 (1:1)
Венгрия
Гулачи Ланг Солои Фиола Орбан Надь (Него, 69) Надь Собослои Стайлс (Вечеи, 87) Солои (Адам, 69) Шоллои (Гоздог, 75)
Германия
Нойер Раум Керер Зюле Шлоттербек Киммих Горецка (Гюндоган, 69) Мусиала (Брандт, 78) Хофманн (Адейеми, 85) Хаверц (Нмеча, 85) Вернер (Мюллер, 78)
Предупреждения
Шоллои 17’, Гулачи 86’, Адам 90’  -  Шлоттербек 36’

Лига наций УЕФА
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу
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