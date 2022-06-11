Германия в гостях сыграла вничью с Венгрией

Германия в гостях сыграла вничью с Венгрией в матче группового этапа Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте матча: отличился защитник Жолт Надь.

Однако еще в первом тайме немцы выравняли положение: автором гола стал полузащитник Йонс Хофманн.

Венгрия набрала 4 очка и занимает второе место в группе. Германия расположилась на третьей строчке (3 очка).

В другом матче этого квартета Англия и Италия также сыграли вничью — 0:0.