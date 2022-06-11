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Сегодня, 13:15

Лига наций, расписание и результаты 11 июня: Англия — Италия и другие матчи

Читать «СЭ» в
Сборная Италии.
Фото Reuters
Лига наций УЕФА
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