Навас рассказал, за счет чего Испания переиграла Италию в полуфинале Лиги наций

Защитник сборной Испании Хесус Навас прокомментировал победу над Италией (2:1) в полуфинале Лиги наций.

«Очень доволен, горжусь командой, но больше всего рад за тренера — вот что я могу сказать сейчас, в тот момент, когда уже есть возможность сказать: мы — в финале. Нам пришлось немало для этого потрудиться. Во втором тайме мы задавали тон в матче. Соперничество было равным и упорным, но мы лучше контролировали мяч, создавали голевые возможности и в нужный момент их использовали. Итог всего этого просто чудесный. Настрой и отношение к каждой мелочи у нас тоже были потрясающими. Команда усердно отрабатывала на поле, каждый вложил в победу все силы. Но я очень рад за Хоселу, рад, что именно он забил победный мяч», — цитирует пресс-служба УЕФА Наваса.

В финале Лиги наций сборная Испании сыграет со сборной Хорватии. Италия встретится с Нидерландами в матче за третье место. Обе встречи пройдут 18 июня.