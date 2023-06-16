Манчини объяснил, почему сборная Италии проиграла Испании в полуфинале Лиги наций

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.

«Испания заслужила победу, пусть и забила в самой концовке. Некоторый уход в сторону от обычной для нас тактики, вероятно, стоил нам в итоге выхода в финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

В финале Лиги наций сборная Испании сыграет со сборной Хорватии. Италия встретится с Нидерландами в матче за третье место. Обе встречи пройдут 18 июня.