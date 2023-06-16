Родри признан лучшим игроком матча Испания — Италия

Полузащитник сборной Испании Родри признан лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги наций против Италии (2:1).

«Здорово работал в качестве связующего звена и помогал команде владеть мячом. Передачи были простыми, но крайне эффективными. Принял участие в голевой атаке», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

В финале Лиги наций сборная Испании сыграет со сборной Хорватии. Италия встретится с Нидерландами в матче за третье место. Обе встречи пройдут 18 июня.