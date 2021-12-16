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Карпин — о жеребьевке Лиги наций: «Наша группа очень ровная»

Карпин высказался об итогах жеребьевки Лиги наций
22:04
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин после жеребьевки высказался о группе команды в Лиге наций.

«Исландия нам хорошо знакома, в том числе мне лично, потому что у нас было четыре исландских футболиста, и все четверо были игроками сборной. Поэтому эта команда мне хорошо знакома. Возможно, в данный момент и в этом году результаты были не самыми лучшими. Так что я думаю, что наша группа очень ровная. И я бы не говорил, что Исландия с Россией будут играть за первое место. И Албания, и Израиль многим попортят нервы», — цитирует Карпина сайт РФС.

Сборная России сыграет с Албанией, Израилем и Исландией в группе 2 дивизиона B.

Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/215075

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига наций УЕФА 2022 / 2023 — жеребьевка, соперники России, корзины и состав групп, все команды лиг A, B, C, D