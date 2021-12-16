Главный тренер сборной России Валерий Карпин после жеребьевки высказался о группе команды в Лиге наций.

«Исландия нам хорошо знакома, в том числе мне лично, потому что у нас было четыре исландских футболиста, и все четверо были игроками сборной. Поэтому эта команда мне хорошо знакома. Возможно, в данный момент и в этом году результаты были не самыми лучшими. Так что я думаю, что наша группа очень ровная. И я бы не говорил, что Исландия с Россией будут играть за первое место. И Албания, и Израиль многим попортят нервы», — цитирует Карпина сайт РФС.

Сборная России сыграет с Албанией, Израилем и Исландией в группе 2 дивизиона B.