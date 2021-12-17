Борис Игнатьев: «Трудно представить более легкую группу для сборной России»
03:36
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил результаты жеребьевки в дивизионе В Лиги наций. Россияне сыграют в одной группе с командами Исландии, Израиля и Албании.
«Трудно представить более легкую группу для сборной, наверное, не хватает только команд Люксембурга и Фарерских островов, — цитирует Игнатьева ТАСС. — Конечно, группа легкая и доступная для нас. Если убрать сарказм, то это группа, из которой мы просто обязаны выходить, по-другому представить невозможно. При должном отношении и при понимании, что играть все научились, не прячась за слова, мы должны из группы выходить с первого места».
Матчи группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 пройдут в июне-сентябре 2022 года.
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