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Борис Игнатьев: «Трудно представить более легкую группу для сборной России»

03:36
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил результаты жеребьевки в дивизионе В Лиги наций. Россияне сыграют в одной группе с командами Исландии, Израиля и Албании.

«Трудно представить более легкую группу для сборной, наверное, не хватает только команд Люксембурга и Фарерских островов, — цитирует Игнатьева ТАСС. — Конечно, группа легкая и доступная для нас. Если убрать сарказм, то это группа, из которой мы просто обязаны выходить, по-другому представить невозможно. При должном отношении и при понимании, что играть все научились, не прячась за слова, мы должны из группы выходить с первого места».

Матчи группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 пройдут в июне-сентябре 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13222427

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига наций УЕФА 2022 / 2023 — жеребьевка, соперники России, корзины и состав групп, все команды лиг A, B, C, D