Валерий Карпин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций для сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций.
Сборная России сыграет с Албанией, Израилем и Исландией в группе 2 дивизиона B.
— Интересная жеребьевка, интересные команды с разными стилями игры. Исландцы — больше силовой футбол, Израиль — техничный, Албания схожа с израильтянами. Будут интересные матчи, группа примерно ровная.
Что касается целей, то с одной стороны, это важный турнир, есть задачи, а с другой — хочется попробовать новых игроков. Придется совмещать, но это не должно сказываться на результате.
Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/TeamRussia/status/1471551274772541442?t=9HX6XpubGgLYyJWoChak2g&s=09
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