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Валерий Карпин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций для сборной России

21:46
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций.

Сборная России сыграет с Албанией, Израилем и Исландией в группе 2 дивизиона B.

— Интересная жеребьевка, интересные команды с разными стилями игры. Исландцы — больше силовой футбол, Израиль — техничный, Албания схожа с израильтянами. Будут интересные матчи, группа примерно ровная.

Что касается целей, то с одной стороны, это важный турнир, есть задачи, а с другой — хочется попробовать новых игроков. Придется совмещать, но это не должно сказываться на результате.

Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TeamRussia/status/1471551274772541442?t=9HX6XpubGgLYyJWoChak2g&s=09

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Екатерина Савостина все материалы автора
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