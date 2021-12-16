Валерий Карпин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций.

Сборная России сыграет с Албанией, Израилем и Исландией в группе 2 дивизиона B.

— Интересная жеребьевка, интересные команды с разными стилями игры. Исландцы — больше силовой футбол, Израиль — техничный, Албания схожа с израильтянами. Будут интересные матчи, группа примерно ровная.

Что касается целей, то с одной стороны, это важный турнир, есть задачи, а с другой — хочется попробовать новых игроков. Придется совмещать, но это не должно сказываться на результате.

Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.