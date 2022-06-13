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Сегодня, 04:23

Хавбек сборной Чехии Черны: «Испания прекрасно сыграла и смогла справиться со всем, что мы предложили»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Чехии Вацлав Черны подвел итоги матча Лиги наций против Испании (0:2).

«Мы знали, как хороши испанцы. Они прекрасно сыграли и смогли справиться со всем, что мы предложили. У нас было несколько хороших моментов. Разница лишь в том, что им удалось воспользоваться своими шансами. В матче с таким соперником любая мелочь имеет значение — испанцы могут сразу наказать за любой промах. После этого нам пришлось догонять», — приводит слова Черны официальный сайт УЕФА.

Испания набрала 8 очков и поднялась на первое место в группе. Чехия осталась на третьей строчке (4 очка).

Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Чехии по футболу
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