Хавбек сборной Чехии Черны: «Испания прекрасно сыграла и смогла справиться со всем, что мы предложили»

Полузащитник сборной Чехии Вацлав Черны подвел итоги матча Лиги наций против Испании (0:2).

«Мы знали, как хороши испанцы. Они прекрасно сыграли и смогли справиться со всем, что мы предложили. У нас было несколько хороших моментов. Разница лишь в том, что им удалось воспользоваться своими шансами. В матче с таким соперником любая мелочь имеет значение — испанцы могут сразу наказать за любой промах. После этого нам пришлось догонять», — приводит слова Черны официальный сайт УЕФА.

Испания набрала 8 очков и поднялась на первое место в группе. Чехия осталась на третьей строчке (4 очка).