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Сегодня, 04:05

Солер: «Сборная Испании приехала победить Чехию, чтобы уйти на каникулы на первом месте в группе»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Испании Карлос Солер подвел итоги матча Лиги наций против Чехии (2:0).

«Впереди два важных сентябрьских матча. Они помогут нам прибавить и отработать детали. Мы приехали сюда с намерением победить, чтобы уйти на каникулы на первом месте в группе. Мы хорошо сыграли, но всегда есть над чем работать», — приводит слова Солера официальный сайт УЕФА.

Испания набрала 8 очков и поднялась на первое место в группе. Чехия осталась на третьей строчке (4 очка).

Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Чехии по футболу
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