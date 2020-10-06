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Главный врач сборной России Безуглов дал рекомендации, как жить в период пандемии коронавируса

18:32
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Главный врач сборной России Эдуард Безуглов дал рекомендации, как жить в период пандемии коронавируса спортсменам и обычным гражданам.

«Те меры предосторожности, которые существуют сейчас, мне кажется, достаточны. Мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию, используйте маски, побольше спать и употреблять витаминов. Эти советы универсальные», — сказал Безуглов в интервью пресс-службе сборной России.

Сборная продолжает подготовку к трем матчам октября. Все они пройдут в Москве — контрольная встреча против Швеции (8 октября) на «ВЭБ Арене» и в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября) на «ВТБ Арене».

Дополнительная информация:

https://youtu.be/XtqTZBHDyMw

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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