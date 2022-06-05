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Сегодня, 17:37

Сантуш считает команду Швейцарии сильным соперником

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал перед вторым туром Лиги наций против Швейцарии, почему считает команду Якина сильным соперником.

«Швейцария многого добилась за последние десять лет. Они всегда в крупных финальных турнирах и иногда доходят до раунда плей-офф. У них есть качественные игроки, они хорошо читают игру и работают как единое целое. Это не команда среднего уровня», — цитирует Сантуша официальный сайт UEFA.

Сборная Португалии в гостевом матче сыграла вничью с Испанией (1:1). Сборная Швейцарии в гостях проиграла Чехии (1:2).

Матч между Португалией и Швейцарией пройдет 5 июня в Лиссабоне. Начало матча — 21.45 по московскому времени.

Источник: https://www.uefa.com/uefanationsleague/news/0276-154c864b51de-88eee3ad6f57-1000--portugal-vs-switzerland-preview/
Сборная Португалии по футболу
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