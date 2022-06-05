Сантуш считает команду Швейцарии сильным соперником

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал перед вторым туром Лиги наций против Швейцарии, почему считает команду Якина сильным соперником.

«Швейцария многого добилась за последние десять лет. Они всегда в крупных финальных турнирах и иногда доходят до раунда плей-офф. У них есть качественные игроки, они хорошо читают игру и работают как единое целое. Это не команда среднего уровня», — цитирует Сантуша официальный сайт UEFA.

Сборная Португалии в гостевом матче сыграла вничью с Испанией (1:1). Сборная Швейцарии в гостях проиграла Чехии (1:2).

Матч между Португалией и Швейцарией пройдет 5 июня в Лиссабоне. Начало матча — 21.45 по московскому времени.