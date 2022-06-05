Тренер сборной Чехии заявил, что выпустит сильнейший состав против Испании

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы рассказал о готовности стартового состава к матчу второго тура Лиги наций против сборной Испании.

«Нам досталась невероятно сложная группа. Мы находимся в сильнейшей группе из всех возможных, но я не хочу переоценивать победу над Швейцарией (2:1). Мы все еще играем за шанс остаться в Лиге А. Я уверен, что если команда сыграет так же хорошо, как и против Швейцарии, у них будет шанс показать хороший результат и против Испании. Мы проверим физическую форму игроков, но мы хотим, чтобы на поле снова вышел сильнейший состав. Костяк команды не изменится», — цитирует Шилгавы официальный сайт UEFA.

Матч между Чехией и Испанией пройдет 5 июня на стадионе Синобо в Праге. Начало — в 21:45 по московскому времени.