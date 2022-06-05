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Сегодня, 20:40

Чехия — Испания: смотреть прямую трансляцию матча Лиги наций

5 июня Испания сыграет с Чехией в матче Лиги наций
Галина Глазко
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Альваро Мората празднует гол в матче Лиги наций против Португалии.
Фото Reuters

В воскресенье, 5 июня, сборная Испании сыграет на выезде против команды Чехии в матче группы 2 Лиги наций A. Встреча пройдет на «Синобо Стэдиуме» в Праге (Чехия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Окко Спорт. Она начнется в 21.30 (мск).

Испанцы 2 июня сыграли вничью с Португалией (1:1), а чехи 2 июня победили команду Швейцарии (2:1).

«Красная фурия» выиграла в последних четырех личных встречах с Чехией (1:0, 2:0, 2:1, 1:0).

Лига наций A. Группа 2
05 июн, 21:45. Sinobo Stadium (Прага)
Чехия
Испания

Сборная Испании по футболу
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