Чехия — Испания: смотреть прямую трансляцию матча Лиги наций
5 июня Испания сыграет с Чехией в матче Лиги наций
В воскресенье, 5 июня, сборная Испании сыграет на выезде против команды Чехии в матче группы 2 Лиги наций A. Встреча пройдет на «Синобо Стэдиуме» в Праге (Чехия). Начало — в 21.45 по московскому времени.
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Окко Спорт. Она начнется в 21.30 (мск).
Испанцы 2 июня сыграли вничью с Португалией (1:1), а чехи 2 июня победили команду Швейцарии (2:1).
«Красная фурия» выиграла в последних четырех личных встречах с Чехией (1:0, 2:0, 2:1, 1:0).
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