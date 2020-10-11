Вратарь «Тампы» Андрей Василевский впервые смотрит футбол на стадионе. Такой игрой для него стал матч 3-го тура Лиги наций Россия — Турция в Москве.

«Это мой самый первый раз на футболе вообще. Сейчас появилась возможность, а до этого ни разу не был. Первое впечатление: очень интересно смотреть. Лично из сборной никого не знаю — из тех, кто на поле. Немного опоздал — Москва все-таки, но гол увидеть успел. Не эксперт, но было красиво», — сказал Василевский в эфире телеканала «Матч Премьер».

На вопрос, отмечает ли он еще победу «Тампы» в Кубке Стэнли, голкипер ответил: «Пусть это останется секретом».