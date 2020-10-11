«Это мой самый первый раз на футболе вообще». Василевский — о матче Россия — Турция
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский впервые смотрит футбол на стадионе. Такой игрой для него стал матч 3-го тура Лиги наций Россия — Турция в Москве.
«Это мой самый первый раз на футболе вообще. Сейчас появилась возможность, а до этого ни разу не был. Первое впечатление: очень интересно смотреть. Лично из сборной никого не знаю — из тех, кто на поле. Немного опоздал — Москва все-таки, но гол увидеть успел. Не эксперт, но было красиво», — сказал Василевский в эфире телеканала «Матч Премьер».
На вопрос, отмечает ли он еще победу «Тампы» в Кубке Стэнли, голкипер ответил: «Пусть это останется секретом».
После первого тайма сборная России ведет со счетом 1:0 благодаря голу Антона Миранчука на 28-й минуте.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.