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«Это мой самый первый раз на футболе вообще». Василевский — о матче Россия — Турция

22:38
Сборная России празднует гол в ворота Турции. Фото -
Сборная России празднует гол в ворота Турции. Фото -
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский впервые смотрит футбол на стадионе. Такой игрой для него стал матч 3-го тура Лиги наций Россия — Турция в Москве.

«Это мой самый первый раз на футболе вообще. Сейчас появилась возможность, а до этого ни разу не был. Первое впечатление: очень интересно смотреть. Лично из сборной никого не знаю — из тех, кто на поле. Немного опоздал — Москва все-таки, но гол увидеть успел. Не эксперт, но было красиво», — сказал Василевский в эфире телеканала «Матч Премьер».

На вопрос, отмечает ли он еще победу «Тампы» в Кубке Стэнли, голкипер ответил: «Пусть это останется секретом».

После первого тайма сборная России ведет со счетом 1:0 благодаря голу Антона Миранчука на 28-й минуте.

Россия — Турция

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