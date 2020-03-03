Черчесов рассказал, в чем польза Лиги наций для сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед жеребьевкой Лиги наций-2020/21 оценил, в чем по-спортивному нужно это соревнование. Церемония определения групп второго турнира УЕФА пройдет во вторник, 3 марта, в Амстердаме.

— Польза Лиги наций в том, что перед чемпионатом мира мы искали контрольные матчи, это занимало много времени, — сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Сейчас есть официальный турнир, жеребьевка, ты играешь с той командой, которая выпадает. Турнир по-спортивному интересен, нежели товарищеские матчи. Сейчас некоторые команды будут бороться за выход на чемпионат Европы. Это реальный стимул, потому что даже топ-сборные не знают, что случится в группе (отбора). Групповой турнир — это спринт. Споткнулся — и можешь не догнать. Есть еще одна возможность попасть на турнир. Мне это очень нравится по всем показателям.