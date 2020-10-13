Черчесов объяснил, почему не сработали замены в матчах сборной России со Швецией и Турцией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем Лиги наций против Венгрии объяснил, почему в играх октября против Швеции (1:2, (контрольная встреча) и Турции (1:1) не сработали замены. По его мнению, дело в сопернике, который перехватывал инициативу.

«Замены не работали? Во второй матч было сложно входить, когда соперник перехватил инициативу. Но те, кто вышел, свою лепту внесли», — сказал Черчесов на пресс-конференции. (Наталья Юрина)

Матч Россия — Венгрия состоится в среду, 14 октября, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 21.45 (мск).