Черчесов — о матче с Сербией: «Россия может занять первое место в группе»
15:26
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Сербии (18 ноября, Белград) оценил мотивацию хозяев на данную встречу.
— Мы не можем говорить за соперника, есть у них ли мотивация или нет. Идет турнирная борьба. Мы можем занять первое место в группе. Будем готовиться к матчу. Медицинский штаб даст нам сведения, кто и в каком состоянии находится. Исходя из этого, мы будем делать свой выбор. (Севастиан Терлецкий)
Матч Сербия — Россия начнется в среду в 22.45 (мск).
Опрос
проголосовало: 6171Все опросы
Россия выиграет свою группу в Лиге наций?
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020