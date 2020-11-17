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Черчесов — о матче с Сербией: «Россия может занять первое место в группе»

15:26
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Сербии (18 ноября, Белград) оценил мотивацию хозяев на данную встречу.

— Мы не можем говорить за соперника, есть у них ли мотивация или нет. Идет турнирная борьба. Мы можем занять первое место в группе. Будем готовиться к матчу. Медицинский штаб даст нам сведения, кто и в каком состоянии находится. Исходя из этого, мы будем делать свой выбор. (Севастиан Терлецкий)

Матч Сербия — Россия начнется в среду в 22.45 (мск).

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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