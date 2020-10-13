«Был очень сложный матч с Турцией. Вчера смотрели нашего соперника». Черчесов — о подготовке к игре с Венгрией
13:40
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем группового турнира дивизиона В Лиги наций против Венгрии? (14 октября, Москва) рассказал о подготовке к предстоящей игре.
— Естественно, был очень сложный матч с Турцией. Мы его проанализировали. Фрагменты не показывали на теории. Поговорили в общих словах — времени нет. Вчера смотрели нашего соперника. Сегодня на Венгрии тоже остановимся. (Наталья Юрина)
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