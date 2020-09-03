Экс-тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что сборная России способна переиграть Сербию в матче Лиги наций. Игра состоится сегодня, 3 сентября.

— Лига наций, конечно, второстепенный турнир, — приводят «Известия» слова Билялетдинова. — Но количество игр сборной, возможность наиграть разные сочетания — это полезная штука. Плюс команды получают дополнительные шансы на путевку на чемпионаты мира и Европы. Пожалуй, это неплохая мотивация.

Если честно, давно не видел, как и во что играет сборная Сербии, в каком состоянии там игроки. Но так или иначе, я считаю, что у наших игроков есть все необходимые качества, чтобы их обыграть. Я на матч пойти не смогу, но буду следить за трансляцией.

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия.