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Билялетдинов считает, что сборная России способна переиграть Сербию

05:16
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Экс-тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что сборная России способна переиграть Сербию в матче Лиги наций. Игра состоится сегодня, 3 сентября.

— Лига наций, конечно, второстепенный турнир, — приводят «Известия» слова Билялетдинова. — Но количество игр сборной, возможность наиграть разные сочетания — это полезная штука. Плюс команды получают дополнительные шансы на путевку на чемпионаты мира и Европы. Пожалуй, это неплохая мотивация.

Если честно, давно не видел, как и во что играет сборная Сербии, в каком состоянии там игроки. Но так или иначе, я считаю, что у наших игроков есть все необходимые качества, чтобы их обыграть. Я на матч пойти не смогу, но буду следить за трансляцией.

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1056029/sevastian-terletckii-aleksandr-lvov/kak-zanovo-rodilis-sbornaia-rossii-sygraet-pervyi-match-za-9-mesiatcev

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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