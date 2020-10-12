Антон Шунин: «Претензий к защитникам не предъявлял»
Вратарь сборной России Антон Шунин остался недоволен результатом матча Лиги наций против Турции (1:1). По его словам, команда могла довести игру до победы.
— В первом тайме получалось играть, могли забить даже больше. Во втором нам приходилось больше обороняться, — сказал Шунин в эфире «Матч премьер». — Если бы забили еще, уверен, что выиграли бы. Но пропустили, и игра получилась непростой. Турция — сложный соперник, так что движемся дальше. Возможно, в конце накопилась усталость.
Претензий к защитникам не предъявлял, а старался помогать, подсказывать ребятам. Конечно, моменты возникают, когда играешь с сильным соперником.
По игре ли результат? Осталось расстройство, что могли выиграть матч. Надо будет спокойно посмотреть игру, и тогда уже сделать вывод.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.