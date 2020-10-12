Антон Шунин: «Претензий к защитникам не предъявлял»

Вратарь сборной России Антон Шунин остался недоволен результатом матча Лиги наций против Турции (1:1). По его словам, команда могла довести игру до победы.

— В первом тайме получалось играть, могли забить даже больше. Во втором нам приходилось больше обороняться, — сказал Шунин в эфире «Матч премьер». — Если бы забили еще, уверен, что выиграли бы. Но пропустили, и игра получилась непростой. Турция — сложный соперник, так что движемся дальше. Возможно, в конце накопилась усталость.

Претензий к защитникам не предъявлял, а старался помогать, подсказывать ребятам. Конечно, моменты возникают, когда играешь с сильным соперником.

По игре ли результат? Осталось расстройство, что могли выиграть матч. Надо будет спокойно посмотреть игру, и тогда уже сделать вывод.