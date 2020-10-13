Полузащитник сборной России Антон Миранчук на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Венгрии рассказал о важности болельщиков на трибунах. Встреча пройдет на «ВТБ Арене», на которой россияне ранее приняли Турцию (1:1).

«Без зрителей никуда. Мы для них играем. Сильны, когда все вместе. Всех ждем. Приятно играть, когда поддерживают тебя», — сказал Миранчук. (Наталья Юрина)

Матч Россия — Венгрия состоится в среду, 14 октября, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 21.45 (мск).