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Антон Миранчук — о болельщиках на стадионе: «Мы сильны, когда все вместе»

14:10
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Полузащитник сборной России Антон Миранчук на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Венгрии рассказал о важности болельщиков на трибунах. Встреча пройдет на «ВТБ Арене», на которой россияне ранее приняли Турцию (1:1).

«Без зрителей никуда. Мы для них играем. Сильны, когда все вместе. Всех ждем. Приятно играть, когда поддерживают тебя», — сказал Миранчук. (Наталья Юрина)

Матч Россия — Венгрия состоится в среду, 14 октября, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 21.45 (мск).

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