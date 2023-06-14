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Сегодня, 11:17

Андрей Крамарич: «Модрич — один из величайших игроков в истории футбола»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич высказался о партнере по национальной команде Луке Модриче.

«Однажды я смогу сказать своим детям, что играл с Модричем, что мы выступали за одну команду, обменивались передачами на поле, вместе забивали голы, делили одну раздевалку и вместе радовались. Это действительно особенное чувство, потому что он один из величайших игроков в истории футбола. Что бы я ни говорил о нем, все уже сказано другими. Играть на таком уровне в его возрасте — это просто невероятно. Это настоящее чудо», — приводит слова Крамарича официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 14 июня, сборная Хорватии сыграет с Нидерландами в матче полуфинала Лиги наций, начало встречи — 21.45 мск.

Андрей Крамарич
Лука Модрич
Футбол
Сборная Хорватии по футболу
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