Куман — о Лиге наций: «Это трофей, который мы можем выиграть»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман поделился ожиданиями от матча полуфинала Лиги наций с Хорватией.

«Это трофей, который мы можем выиграть. Он уже находится в нашей стране. Но я слышал, что на стадионе будет много хорватских болельщиков, так что посмотрим, будет ли ощущаться наше домашнее преимущество. Мы с нетерпением ждем этого матча, потому что это полуфинал, а мы играем в Нидерландах. У нас хорошая команда, и у нас много энергии, чтобы выйти в финал. Но Хорватия — очень сильная команда, которая добилась больших успехов за последние пару лет, так что это будет тяжело», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Матч полуфинала турнира состоится сегодня, 14 июня, начало — 21.45 мск.