Появился видеообзор второго матча Месси за «Интер Майами»

Пресс-служба МЛС опубликовала на официальном YouTube-канале видеообзор матча 2-го тура Кубка лиг между «Интер Майами» и «Атлантой» (4:0).

В составе победителей двумя голами отметился аргентинский нападающий Лионель Месси, а также два гола забил финский полузащитник Роберт Тэйлор. Также на счету 36-летнего аргентинца голевая передача.

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.