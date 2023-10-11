Игрок «Интер Майами» — о Месси: «Это уникальная ситуация — быть рядом с ним»

Полузащитник «Интер Майами» Факундо Фариас высказался об игре в одной команде с Лионелем Месси.

«Нужно наслаждаться [игрой Месси] как можно больше. Он лучший в этой игре. Это уникальная ситуация — быть рядом с ним. Он отличный партнер по команде. Все уважают таких игроков, как он, Бускетс и Альба. И это плюс для нас. Я многому учусь у Лео и у всех остальных», — приводит слова Фариаса The Athletic.

Летом 2023 года 36-летний аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» до конца 2025 года. Месси провел 13 матчей за команду, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.