Месси останется в «Интере» по окончании сезона МЛС

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не покинет команду в ближайшее время, сообщил журналист Гильем Балаге.

«У него, как и у других футболистов, будет месяц отпуска. Так что забудьте о каких-либо переходах в Саудовскую Аравию или еще куда-то», — отметил эксперт BBC.

Сообщалось, что игрока может арендовать клуб Саудовской Аравии.

Летом 2023 года 36-летний аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» до конца 2025 года. Месси провел 13 матчей за команду, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

«Интер Майами» без плей-офф, у Месси до февраля остались только игры в сборной