Руни покинул пост главного тренера «Ди Си Юнайтед»: «Это подходящее время»

Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Ди Си Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что стороны пришли к решению обоюдно.

«Это подходящее время. Я сделал все, чтобы клуб вышел в плей-офф. Поэтому время пришло», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.

«Ди Си Юнайтед» набрал 40 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Клуб вышел в 1/16 финала плей-офф.

В сентябре сообщалось, что Руни может возглавить «Бирмингем».