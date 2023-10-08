Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 09:59

Руни покинул пост главного тренера «Ди Си Юнайтед»: «Это подходящее время»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Уэйн Руни.
Фото Global Look Press

Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Ди Си Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что стороны пришли к решению обоюдно.

«Это подходящее время. Я сделал все, чтобы клуб вышел в плей-офф. Поэтому время пришло», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.

«Ди Си Юнайтед» набрал 40 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Клуб вышел в 1/16 финала плей-офф.

В сентябре сообщалось, что Руни может возглавить «Бирмингем».

Уэйн Руни
0
Читайте также
Бекхэм: «Я считаю тен Хага хорошим тренером, просто у него сейчас трудное время»
Моуринью: «Я верю, что буду работать в Саудовской Аравии»
ЦАХАЛ нанесла удары по территории Ливана
Прилетевшие из Тель-Авива в Сочи туристы рассказали о ситуации в Израиле
Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении температуры с 12 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер Майами» потерял шансы на выход в плей-офф МЛС
Новости
RSS RSS
Все новости