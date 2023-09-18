Месси рассказал о своих ритуалах
Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своих привычках.
«Перед сном я приготовлю все на столе на следующее утро. Во время завтрака каждый сидит на своем месте.
Когда возвращаюсь домой, то сразу снимаю кроссовки и надеваю тапочки. У меня есть и другие ритуалы, но я не хочу о них рассказывать», — цитирует футболиста TN.
36-летний аргентинец на данный момент сыграл за «Интер Майами» 11 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. С командой он выиграть Кубок лиг.
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