Месси: «Отбивные, паста, мороженое. Мне нравится все сладкое»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своих предпочтениях в еде. Он отметил, что неприхотлив в выборе блюд.

«Отбивные, паста, мороженое. Мне нравится все сладкое. Но я стараюсь есть поменьше такой еды. Мате? Горячий и горький. Раньше я пил сладкий, однако затем перешел на горький», — цитирует форварда TN.

36-летний Месси выступает за «Интер Майами» с лета нынешнего года. Нападающий поучаствовал в 11 матчах во всех турнирах, отметившись 11 голами и пятью ассистами.