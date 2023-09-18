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Сегодня, 11:53

Месси: «Отбивные, паста, мороженое. Мне нравится все сладкое»

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своих предпочтениях в еде. Он отметил, что неприхотлив в выборе блюд.

«Отбивные, паста, мороженое. Мне нравится все сладкое. Но я стараюсь есть поменьше такой еды. Мате? Горячий и горький. Раньше я пил сладкий, однако затем перешел на горький», — цитирует форварда TN.

36-летний Месси выступает за «Интер Майами» с лета нынешнего года. Нападающий поучаствовал в 11 матчах во всех турнирах, отметившись 11 голами и пятью ассистами.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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