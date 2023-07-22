Месси прокомментировал дебютный гол за «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал свой дебютный мяч за американскую команду.

Форвард отметился на 94-й минуте матча 1-го тура Кубка лиги с «Крус Асуль» (2:1). Этот мяч принес победу его команде.

«Поехали! Для меня и для всей команды очень важно было начать с победы. Мы продолжаем», — написал аргентинец в соцсетях.

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.