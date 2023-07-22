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Сегодня, 07:58

Месси — о дебюте за «Интер Майами»: «У меня был последний шанс попытаться забить. У меня получилось»

Сергей Разин
корреспондент
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Лионель Месси.
Фото ФК «Интер Майами»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал победу в дебютном матче за команду. Клуб из Майами в Кубке лиги обыграл «Крус Асуль» (2:1).

«Мы хотели начать с победы для наших болельщиков. Было важно удачно стартовать. У меня был последний шанс попытаться забить, и, к счастью, у меня получилось», — приводит слова Месси The Sun.

Месси вышел на поле на 54-й минуте. На четвертой добавленной минуте 36-летний аргентинец забил победный гол, реализовав штрафной.

«Интер Майами» вышел на 1-е место в группе. Следующим соперником будет «Атланта». Встреча состоится 26 июля.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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