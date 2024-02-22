Месси, Суарес, Бускетс и Альба начнут в стартовом составе первый матч сезона в МЛС
«Интер Майами» объявил стартовый состав на матч регулярного чемпионата МЛС против «Реал Солт-Лейк». Это будет первая игра нового сезона в североамериканском чемпионате.
Главные звезды «Интер Майами» Жорди Альба, Серхио Бускетс, Лионель Месси и Луис Суарес начнут встречу в стартовом составе.
Полностью стартовый состав клуба, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, выглядит следующим образом: Каллендер, Йедлин, Авилес, Кривцов, Альба, Грессель, Бускетс, Гомес, Месси, Суарес, Тэйлор.
Начало встречи запланировано на 04.00 по московскому времени.
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