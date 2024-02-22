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22 февраля, 03:19

Месси, Суарес, Бускетс и Альба начнут в стартовом составе первый матч сезона в МЛС

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси и Луис Суарес перед матчем.
Фото AFP

«Интер Майами» объявил стартовый состав на матч регулярного чемпионата МЛС против «Реал Солт-Лейк». Это будет первая игра нового сезона в североамериканском чемпионате.

Главные звезды «Интер Майами» Жорди Альба, Серхио Бускетс, Лионель Месси и Луис Суарес начнут встречу в стартовом составе.

Полностью стартовый состав клуба, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, выглядит следующим образом: Каллендер, Йедлин, Авилес, Кривцов, Альба, Грессель, Бускетс, Гомес, Месси, Суарес, Тэйлор.

Начало встречи запланировано на 04.00 по московскому времени.

Лионель Месси. «Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк»: смотреть трансляцию матча MLS онлайн
Жорди Альба
Лионель Месси
Луис Суарес
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Интер Майами
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«Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк»: смотреть трансляцию матча MLS онлайн

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