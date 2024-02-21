«Интер Майами» сыграет в матче MLS против «Реал Солт-Лейк» в четверг, 22 февраля. Игра пройдет на стадионе DRV PNK Stadium в Форт-Лодердейле, США. Начало — в 04:00 по московскому времени.

Официально МЛС не показывают и не будут транслировать в России из-за позиции правообладателя. Онлайн платформа Okko Спорт публикует хайлайты игр. Смотреть матчи MLS можно на платформе ВКонтакте.

За «Интер Майами» выступает аргентинец Лионель Месси, который перешел в «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. За этот период нападающий сыграл 14 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. В августе 2023 года вместе с 36-летним форвардом американская команда завоевала Кубок лиг. За «Интер Майами» выступает аргентинец Лионель Месси, который перешел в «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. За этот период нападающий сыграл 14 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. В августе 2023 года вместе с 36-летним форвардом американская команда завоевала Кубок лиг.

«Интер Майами»: актуальный состав, календарь игр, материалы, положение