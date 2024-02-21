«Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк»: смотреть трансляцию матча MLS онлайн
Матч MLS «Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк» пройдет 22 февраля в 04:00 мск
«Интер Майами» сыграет в матче MLS против «Реал Солт-Лейк» в четверг, 22 февраля. Игра пройдет на стадионе DRV PNK Stadium в Форт-Лодердейле, США. Начало — в 04:00 по московскому времени.
Официально МЛС не показывают и не будут транслировать в России из-за позиции правообладателя. Онлайн платформа Okko Спорт публикует хайлайты игр. Смотреть матчи MLS можно на платформе ВКонтакте.
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