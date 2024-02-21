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21 февраля, 22:30

«Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк»: смотреть трансляцию матча MLS онлайн

Матч MLS «Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк» пройдет 22 февраля в 04:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

«Интер Майами» сыграет в матче MLS против «Реал Солт-Лейк» в четверг, 22 февраля. Игра пройдет на стадионе DRV PNK Stadium в Форт-Лодердейле, США. Начало — в 04:00 по московскому времени.

Официально МЛС не показывают и не будут транслировать в России из-за позиции правообладателя. Онлайн платформа Okko Спорт публикует хайлайты игр. Смотреть матчи MLS можно на платформе ВКонтакте.

За «Интер Майами» выступает аргентинец Лионель Месси, который перешел в «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. За этот период нападающий сыграл 14 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. В августе 2023 года вместе с 36-летним форвардом американская команда завоевала Кубок лиг.

«Интер Майами»: актуальный состав, календарь игр, материалы, положение

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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