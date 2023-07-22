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Сегодня, 02:48

Месси и Бускетс начнут в запасе «Интер Майами» матч против «Крус Асуль»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

«Интер Майами» и «Крус Асуль» объявили стартовые составы на матч 1-го тура Кубка лиг. Встреча пройдет на «ПНК Стэдиум» в Форт Лодердейле.

Новые звезды команды МЛС Лионель Месси и Серхио Бускетс начнут матч на скамейке запасных. Эта встреча может стать дебютной за американский клуб для экс-игроков «Барселоны».

«Интер Майами»: Каллендер, Йедлин, Фрэй, Миллер, Кривцов, Арройо, Руиз, Робинсон, Кремански, Тэйлор, Кампанья.

«Крус Асуль»: Гудино, Риверо, Геррейро, Хуэскас, Сальседо, Дуэньяс, Антунья, Родригес, Ротонди, Мойзес, Камбиндо.

Матч начнется в 3.00 по московскому времени.

Лионель Месси
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Крус Асуль
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