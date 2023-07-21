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21 июля, 23:30

Дебют Месси за «Интер Майами»: смотреть видео трансляцию в прямом эфире бесплатно

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси (в центре).
Фото Reuters

В ночь на 22 июля в Форт Лодердейле (США) «Интер Майами» сыграет с «Крус Асуль» в матче группового турнира Кубка лиг. Встреча пройдет во Флориде, начало — в 03.00 по московскому времени. В этой игре может дебютировать за «Интер Майами» капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире дебюта Месси за «Интер Майами» можно будет во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что все билеты на игру «Крус Асуль» были проданы.

Месси стал игроком американской команды 15 июля. Его предыдущим клубом был «ПСЖ». Контракт форварда с «Интер Майами» рассчитан до конца декабря 2025-го.

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей.

Лионель Месси на&nbsp;тренировке &laquo;Интер Майами&raquo;. МЛС: где и как смотреть трансляции матчей в России

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК Интер Майами
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