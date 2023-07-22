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Сегодня, 03:20

Месси и Леброн встретились перед матчем «Интер Майами» — «Крус Асуль»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Леброн Джеймс и Лионель Месси.
Фото AFP

Новичок «Интер Майами» Лионель Месси и форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс тепло поприветствовали друг друга при встрече перед футбольным матчем Кубка лиги против «Крус Асуль».

Аргентинец не попал в стартовый состав американской команды на встрече. Этот матч может стать дебютным для экс-игрока «Барселоны» и «ПСЖ».

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его предыдущим клубом был «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.

Лионель Месси. Месси и Бускетс начнут в запасе «Интер Майами» матч против «Крус Асуль»
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
Леброн Джеймс
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