Месси и Леброн встретились перед матчем «Интер Майами» — «Крус Асуль»

Новичок «Интер Майами» Лионель Месси и форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс тепло поприветствовали друг друга при встрече перед футбольным матчем Кубка лиги против «Крус Асуль».

Аргентинец не попал в стартовый состав американской команды на встрече. Этот матч может стать дебютным для экс-игрока «Барселоны» и «ПСЖ».

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его предыдущим клубом был «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.