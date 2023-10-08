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«Интер Майами» — «Цинциннати»: прямая трансляция матча МЛС (видео)

Матч «Интер Майами» — «Цинциннати» пройдет в ночь на 8 октября в 02:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

«Интер Майами» Лионеля Месси примет «Цинциннати» в регулярном чемпионате МЛС. Матч пройдет в ночь на 8 октября на стадионе DRV PNK Stadium в Форт-Лодердейле, США. Начало — в 02:30 по московскому времени.

США. МЛС. Неделя 28
08 окт, 02:37. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер Майами
Цинциннати

Ключевые события противостояния «Интер Майами» — «Цинциннати» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Официальной трансляции в России не будет. Смотреть матч бесплатно в прямом эфире можно в социальной сети «ВКонтакте».

36-летний аргентинец Лионель Месси перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» летом 2023-го. Соглашение рассчитано до конца сезона 2025 года. В августе нападающий вместе с командой выиграл Кубок лиг. Форвард сборной Аргентины из-за повреждения ноги пропустил четыре игры подряд и пять из шести последних. Ожидается, что он может сыграть в игре против «Цинциннати».

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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